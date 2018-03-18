У Алены Ашмариной с трудом проходит вторая беременность

«Токсикоз. Первую беременность я не знала, что это. Но на второй я столкнулась с этим в полной силе. Я не могла толком работать, постоянно хотелось спать, меня тошнило, но не рвало (лучше бы рвало). Ходила я бледная, уставшая, но безумно счастливая», — поделилась с поклонниками Алена Ашмарина.

На данный момент девушка находится в интересном положении. Алена сообщила, что во второй раз быть беременной оказалась более проблематично, чем впервые. В прошлый раз она не знала, что такое токсикоз, к тому же не было такой сильной усталости.При этом ее общее состояние здоровья не сказывается на аппетите. Девушке все время хочется есть, и кушает она просто за двоих, а потому набирает вес, намного быстрее, чем во время прошлой беременности. Алена понимает, что после родов ей придется полностью погрузиться в спорт, и мысленно готовится к этому.К слову, Алена рассказывает подписчикам обо всех проблемах, а затем раздает советы будущим мамочкам, как им лучше бороться с неприятными деталями беременности. По ее словам, она не пользовалась таблетками на травках, которые Ашмариной посоветовали в женской консультации.Экс-участница телестройки уверена, что при токсикозе больше всего нужен свежий воздух, отдых, сон, забота, любовь и терпение. На днях молодая женщина отправилась в больницу из-за проблем с иммунитетом. На помощь ей пришел Илья Григоренко, хотя ранее они уверяли, что расстались.