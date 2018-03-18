Биологи: Лучшие друзья пчел – в меру ленивые садовники

Во время исследования ученые привлекли 16 участков на территории Спрингфилда и Массачусетса. На протяжении двух лет биологи подстригали газон на этих участках. Сперва они делали это раз в неделю, затем раз в две и три недели. Специалисты подсчитывали, какое количество разнообразных растений успевало вырасти за то время, пока газон не подстригали. Также экологи ловили насекомых, чтобы подсчитать их количество.В результате стало понятно, что больше всего пчел привлекали те газоны, которые стригли один раз в пару недель. Если газон стригли раз в неделю, то растения не успевали вырасти, а если раз в три недели, то трава вырастала слишком высокой и скрывала цветы, привлекающие пчел.Всего на газонах было замечено 93 вида пчел, а это почти четверть всего разнообразия насекомых обитающих в Массачусетсе и Спрингфилде.Благодаря этому исследованию стало ясно, что идеальные условия для жизни насекомых-опылителей можно создать без затрат и даже в городской черте.