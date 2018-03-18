Биологи: Лучшие друзья пчел – в меру ленивые садовники
Американские биологи совместно с экологами провели исследования, в ходе которых удалось узнать, что на тех участках, где траву подстригают редко, обитает много пчел, а там, где это делают часто – пчелы встречаются редко.
Во время исследования ученые привлекли 16 участков на территории Спрингфилда и Массачусетса. На протяжении двух лет биологи подстригали газон на этих участках. Сперва они делали это раз в неделю, затем раз в две и три недели. Специалисты подсчитывали, какое количество разнообразных растений успевало вырасти за то время, пока газон не подстригали. Также экологи ловили насекомых, чтобы подсчитать их количество.
В результате стало понятно, что больше всего пчел привлекали те газоны, которые стригли один раз в пару недель. Если газон стригли раз в неделю, то растения не успевали вырасти, а если раз в три недели, то трава вырастала слишком высокой и скрывала цветы, привлекающие пчел.
Всего на газонах было замечено 93 вида пчел, а это почти четверть всего разнообразия насекомых обитающих в Массачусетсе и Спрингфилде.
Благодаря этому исследованию стало ясно, что идеальные условия для жизни насекомых-опылителей можно создать без затрат и даже в городской черте.
Во время исследования ученые привлекли 16 участков на территории Спрингфилда и Массачусетса. На протяжении двух лет биологи подстригали газон на этих участках. Сперва они делали это раз в неделю, затем раз в две и три недели. Специалисты подсчитывали, какое количество разнообразных растений успевало вырасти за то время, пока газон не подстригали. Также экологи ловили насекомых, чтобы подсчитать их количество.
В результате стало понятно, что больше всего пчел привлекали те газоны, которые стригли один раз в пару недель. Если газон стригли раз в неделю, то растения не успевали вырасти, а если раз в три недели, то трава вырастала слишком высокой и скрывала цветы, привлекающие пчел.
Всего на газонах было замечено 93 вида пчел, а это почти четверть всего разнообразия насекомых обитающих в Массачусетсе и Спрингфилде.
Благодаря этому исследованию стало ясно, что идеальные условия для жизни насекомых-опылителей можно создать без затрат и даже в городской черте.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 17:00