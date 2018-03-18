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Андрей Скороход принес публичные извинения перед Ольгой Бузовой

Резидент Comedy Club Андрей Скороход, а вернее его альтер эго Глебати решил поставить точку в скандале связанном с Ольгой Бузовой. Юморист публично заявил, что извиняется и со своей стороны считает ситуацию исчерпанной.

Андрей Скороход принес публичные извинения перед Ольгой Бузовой

Об этом сегодня он сообщил в Инстаграме Глебати. Напоминаем, что известный комик изначально поставил лайк в комментариях кому-то из тех людей, кто оскорбил Ольгу, а затем на своей страничке сравнил её с «хищником».

Бузова в свою очередь не потерпела такого отношения и пригрозила ему судебным разбирательством. Вот только на этом история стихла. Однако, по всей видимости, фанаты теледивы всё это время не давали спуску ни Глебати, ни самому Андрею.

Андрей Скороход принес публичные извинения перед Ольгой Бузовой

А потому, она написал в социальной сети: «Я ИЗВИНЯЮСЬ. Я думаю, все понимают, что ни о каком суде и речи быть не может, ведь в таком случае суды России окажутся переполненными жалобами Оли на своих обидчиков – как на известных личностей, так и на Мота. Конфликт исчерпан».

Резидент «Камеди» отметил, что недопонимание возникло на почве разного отношения к юмору. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова пока не прокомментировала заявление.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:29
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