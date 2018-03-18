Андрей Скороход принес публичные извинения перед Ольгой Бузовой

Об этом сегодня он сообщил в Инстаграме Глебати. Напоминаем, что известный комик изначально поставил лайк в комментариях кому-то из тех людей, кто оскорбил Ольгу, а затем на своей страничке сравнил её с «хищником».Бузова в свою очередь не потерпела такого отношения и пригрозила ему судебным разбирательством. Вот только на этом история стихла. Однако, по всей видимости, фанаты теледивы всё это время не давали спуску ни Глебати, ни самому Андрею.А потому, она написал в социальной сети: «Я ИЗВИНЯЮСЬ. Я думаю, все понимают, что ни о каком суде и речи быть не может, ведь в таком случае суды России окажутся переполненными жалобами Оли на своих обидчиков – как на известных личностей, так и на Мота. Конфликт исчерпан».Резидент «Камеди» отметил, что недопонимание возникло на почве разного отношения к юмору. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова пока не прокомментировала заявление.