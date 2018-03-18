Зрители советуют Ольге Жариковой в отношениях с Александром Гобозовым стать стервозней
Зрители советуют Ольге Жариковой в отношениях с Александром Гобозовым стать стервозней. Судя по развитию всех любовных романов участника, его могут удержать от измен лишь женщины, вытирающие об него ноги.
Отказавшись от участия в "Свадьбе на миллион" с новой пассией в пользу Алексея Купина и Майи Донцовой, проектный "старичок" решил записать песню. Но посвятит её не Жариковой, а своей бывшей Иване Диловой.
Трудно разобраться, кого именно любит Гобозов: юную болгарку, жену Алиану Устиненко или же вообще никого. Главное, что поняли зрители телестройки, - от Александра бесполезно ждать взаимности, будучи уступчивой и покладистой.
Влад Кадони назвал Ольгу неудачницей, ведь она даже в интригах терпит фиаско. Яббаров выставил её в самом невыгодном свете не только перед сожителями, но и перед матерью, не желающей больше видеть свою дочь.
Хотя Жарикова просила Гобозова не упоминать больше Дилову, Зиновьеву или Устиненко, тот девушку не слушает. Ольга взяла кавалера своей заботой, когда делала ему перевязки после ожога и кормила обедами. Однако всего этого на самом деле участник не ценит.
Ему необходимы эмоции, даже негативные. За это Гобозов готов задаривать подруг шубами, как тех же Ивану с Екатериной. Жариковой же зрители советуют присмотреться к Даниилу Радаеву, а не надеяться на старых дамских угодников с подмоченной репутацией.
Ранее зрители были против возвращения на "Дом-2" скучных старых участников.
Отказавшись от участия в "Свадьбе на миллион" с новой пассией в пользу Алексея Купина и Майи Донцовой, проектный "старичок" решил записать песню. Но посвятит её не Жариковой, а своей бывшей Иване Диловой.
Трудно разобраться, кого именно любит Гобозов: юную болгарку, жену Алиану Устиненко или же вообще никого. Главное, что поняли зрители телестройки, - от Александра бесполезно ждать взаимности, будучи уступчивой и покладистой.
Влад Кадони назвал Ольгу неудачницей, ведь она даже в интригах терпит фиаско. Яббаров выставил её в самом невыгодном свете не только перед сожителями, но и перед матерью, не желающей больше видеть свою дочь.
Хотя Жарикова просила Гобозова не упоминать больше Дилову, Зиновьеву или Устиненко, тот девушку не слушает. Ольга взяла кавалера своей заботой, когда делала ему перевязки после ожога и кормила обедами. Однако всего этого на самом деле участник не ценит.
Ему необходимы эмоции, даже негативные. За это Гобозов готов задаривать подруг шубами, как тех же Ивану с Екатериной. Жариковой же зрители советуют присмотреться к Даниилу Радаеву, а не надеяться на старых дамских угодников с подмоченной репутацией.
Ранее зрители были против возвращения на "Дом-2" скучных старых участников.