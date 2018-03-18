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Alfa Romeo MiTo может превратиться в кроссовер

Разработчики компании Alfa Romeo планируют сделать из новой модели MiTo кроссовер. Об этом в интервью с журналистами рассказал Серджио Маркионне — глава корпорации Fiat Chrysler Automobiles.

Alfa Romeo MiTo может превратиться в кроссовер


В частности, производители намерены под наименованием MiTo создать автомобиль из сегмента SUV. На данный момент в модельной линейке Alfa Romeo имеется только один кроссовер — Stelvio, а этого не достаточно для того чтобы стать заметным на пике общемировой популярности внедорожников.

По словам господина Серджио Маркионне, если в будущем появится модель MiTo, то это будет внедорожник, так как рынок В-сегмента стремительно сокращается. На данный момент наиболее популярными моделями бренда Alfa Romeo являются Giulia и Stelvio.

По мнению экспертов, в настоящее время для компании Alfa Romeo правильным шагом станет выпуск нового поколения MiTo в кузове городского кроссовера с пятью дверями.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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