Alfa Romeo MiTo может превратиться в кроссовер

В частности, производители намерены под наименованием MiTo создать автомобиль из сегмента SUV. На данный момент в модельной линейке Alfa Romeo имеется только один кроссовер — Stelvio, а этого не достаточно для того чтобы стать заметным на пике общемировой популярности внедорожников.По словам господина Серджио Маркионне, если в будущем появится модель MiTo, то это будет внедорожник, так как рынок В-сегмента стремительно сокращается. На данный момент наиболее популярными моделями бренда Alfa Romeo являются Giulia и Stelvio.По мнению экспертов, в настоящее время для компании Alfa Romeo правильным шагом станет выпуск нового поколения MiTo в кузове городского кроссовера с пятью дверями.