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Житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках из-за желания выиграть iPhone X

Молодой житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках, желая выиграть iPhone X. Однако вместо приза ему пришлось столкнуться с сотрудниками полиции.

Организаторы мероприятия объявили конкурс, где главным призом был этот гаджет. Он должен был достаться первому посетителю избирательного участка, так что мужчина решил проснуться раньше и появиться на месте в таком виде. По пути к месту события необычный наряд горожанина сразу привлек внимание сотрудников органов.

Житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках из-за желания выиграть iPhone X


Они заподозрили, что человек может иметь психическое расстройство, после чего решили остановить конкурсанта и не пустить его на выборы. Глава комиссии, узнав о таком решении, подчеркнул, что полиция поступила правильно, потому что на участке должен быть порядок.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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