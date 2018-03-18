Житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках из-за желания выиграть iPhone X
Молодой житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках, желая выиграть iPhone X. Однако вместо приза ему пришлось столкнуться с сотрудниками полиции.
Организаторы мероприятия объявили конкурс, где главным призом был этот гаджет. Он должен был достаться первому посетителю избирательного участка, так что мужчина решил проснуться раньше и появиться на месте в таком виде. По пути к месту события необычный наряд горожанина сразу привлек внимание сотрудников органов.
Они заподозрили, что человек может иметь психическое расстройство, после чего решили остановить конкурсанта и не пустить его на выборы. Глава комиссии, узнав о таком решении, подчеркнул, что полиция поступила правильно, потому что на участке должен быть порядок.
Организаторы мероприятия объявили конкурс, где главным призом был этот гаджет. Он должен был достаться первому посетителю избирательного участка, так что мужчина решил проснуться раньше и появиться на месте в таком виде. По пути к месту события необычный наряд горожанина сразу привлек внимание сотрудников органов.
Они заподозрили, что человек может иметь психическое расстройство, после чего решили остановить конкурсанта и не пустить его на выборы. Глава комиссии, узнав о таком решении, подчеркнул, что полиция поступила правильно, потому что на участке должен быть порядок.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20