Житель Омска пришел на выборы в женском халате и тапках из-за желания выиграть iPhone X

Организаторы мероприятия объявили конкурс, где главным призом был этот гаджет. Он должен был достаться первому посетителю избирательного участка, так что мужчина решил проснуться раньше и появиться на месте в таком виде. По пути к месту события необычный наряд горожанина сразу привлек внимание сотрудников органов.Они заподозрили, что человек может иметь психическое расстройство, после чего решили остановить конкурсанта и не пустить его на выборы. Глава комиссии, узнав о таком решении, подчеркнул, что полиция поступила правильно, потому что на участке должен быть порядок.