Пётр Шепель отказал Вере Курочке в 200 рублях за виртуальную регистрацию брака

"Петя, реально очень рад за вас! Сколько пар уходят с проекта и моментально расходятся. Но вы в этом случае исключение!" "Валера, спасибо большое! Очень приятно! Вы тоже большие молодцы и пример для подражания!" - пишет в ответ Пётр.

Вера Курочка с кавалером прогуливались по торговому центру в Москве, когда услышали играющий марш Мендельсона. Рядом стоял автомат, который предлагал желающим виртуально оформить их отношения, введя данные о себе и получив распечатанную справку.Пётр подошёл ближе и стал читать инструкцию, а Вера спросила, готов ли он выложить на такого рода регистрацию 200 рублей. Шепель отпрянул, заверяя, что ни за что не потратит свои кровные на такую авантюру, даже ради удовлетворения возлюбленной.Подписчики пары тем временем не могут дождаться, когда наконец блогеры распишутся в ЗАГСе, ведь на "Дом-2" они представляют собой одну из немногих пар, которая после нахождения на проекте второй половины действительно покинула его навсегда.Курочка с Шепелем не пытаются эпатировать публику и ведут себя естественно, в отличие от лицемерных коллег по реалити-шоу. Даже Валерий Блюменкранц отметил искренность экс-участников:Ранее Вера Курочка призналась, что в отношениях с Петром Шепелем ей постоянно приходится меняться.