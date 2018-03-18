Ученые: Яблоки помогают людям избавиться от приступов астмы и запоров вместе с другими заболеваниями

Фрукты часто упоминаются в сказках и легендах многих народов, потому что они способны стать отличной профилактикой для возрастного артрита, онкологии или болезни Альцгеймера. Также в плодах есть вещества, купирующие приступы у астматиков.Зеленые сорта кроме вывода токсинов могут нормализовать работу кишечника. Лица, страдающие от сахарного диабета, могут стабилизировать уровень сахара в крови с помощью кислых плодов, а также это природное чудо избавляет тучных особ от лишнего веса.