Мужчина из штата Джорджия запечатлел на камеру НЛО в форме летучей мыши
Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный свидетелем события из американского штата Джорджия. Он заметил НЛО в форме летучей мыши, после чего запечатлел объект на камеру.
Мужчина вечером решил сделать фото красивого заката над Атлантой, но даже не ожидал, что внеземной корабль пришельцев тоже попадет в объектив телефона. Он поразил американца своим сходством с тенью и необычным внешним видом.
НЛО решил исследовать здание офисного центра, так что долгое время кружился вокруг этого места и охотно позировал перед удивленным человеком. Также аппарат отличался внушительными размерами, после чего материалы были переданы экспертам для изучения.
Мужчина вечером решил сделать фото красивого заката над Атлантой, но даже не ожидал, что внеземной корабль пришельцев тоже попадет в объектив телефона. Он поразил американца своим сходством с тенью и необычным внешним видом.
НЛО решил исследовать здание офисного центра, так что долгое время кружился вокруг этого места и охотно позировал перед удивленным человеком. Также аппарат отличался внушительными размерами, после чего материалы были переданы экспертам для изучения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20