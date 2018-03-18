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Мужчина из штата Джорджия запечатлел на камеру НЛО в форме летучей мыши

Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный свидетелем события из американского штата Джорджия. Он заметил НЛО в форме летучей мыши, после чего запечатлел объект на камеру.

Мужчина из штата Джорджия запечатлел на камеру НЛО в форме летучей мыши


Мужчина вечером решил сделать фото красивого заката над Атлантой, но даже не ожидал, что внеземной корабль пришельцев тоже попадет в объектив телефона. Он поразил американца своим сходством с тенью и необычным внешним видом.



НЛО решил исследовать здание офисного центра, так что долгое время кружился вокруг этого места и охотно позировал перед удивленным человеком. Также аппарат отличался внушительными размерами, после чего материалы были переданы экспертам для изучения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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