Мужчина из штата Джорджия запечатлел на камеру НЛО в форме летучей мыши

Мужчина вечером решил сделать фото красивого заката над Атлантой, но даже не ожидал, что внеземной корабль пришельцев тоже попадет в объектив телефона. Он поразил американца своим сходством с тенью и необычным внешним видом.НЛО решил исследовать здание офисного центра, так что долгое время кружился вокруг этого места и охотно позировал перед удивленным человеком. Также аппарат отличался внушительными размерами, после чего материалы были переданы экспертам для изучения.