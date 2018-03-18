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Человеческий мозг во время сна переживает все дневные события – Ученые

Британские ученые решили выяснить, что происходит с человеческим мозгом во время сна. Оказалось, что он переживает все дневные события во время обмена между нейронами.

Пока организм отдыхает, там происходят активные процессы, что было подтверждено во время опытов на грызунах. Все переживания вместе с эмоциями задействованы во время цикла, однако данный обмен сохраняет клетки мозга от перенапряжения.

Человеческий мозг во время сна переживает все дневные события – Ученые


В данном случае срабатывает инстинкт самосохранения. Благодаря такой работе из памяти частично убирается информация, способная негативно отразиться на эмоциях, после чего человек может начинать новый день без прежних переживаний.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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