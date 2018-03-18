В Сети появились первые рендеры новой «Нивы»
В Сети первые рендерные изображения отечественного внедорожника «Нива» новой генерации. На изображении можно увидеть, что версия сохранит оригинальные свои черты.
Дизайнеры «Колеса.ру» показали собственное видение транспортного средства. По всей видимости, в ходе создания изображений художниками учитывалась информация, что автомобиль будет переведён из класса внедорожников непосредственно в сегмент комфортабельных современных кроссоверов. Есть вероятность, что версия получит Х-образную фирменную внешность, по большей части в передней части автомобильного кузова.
Несмотря на большие перемены, «Нива» сохранит ряд своих оригинальных черт. В свою очередь рендерные изображения основываются на версии Lync&Co. В данном случае особое внимание уделяется интересному решению по светотехнике и двери багажника её устанавливают. На удобной высоте. Это обеспечивает максимально комфортные условия в отношении выгрузки и погрузки.
Дизайнеры «Колеса.ру» показали собственное видение транспортного средства. По всей видимости, в ходе создания изображений художниками учитывалась информация, что автомобиль будет переведён из класса внедорожников непосредственно в сегмент комфортабельных современных кроссоверов. Есть вероятность, что версия получит Х-образную фирменную внешность, по большей части в передней части автомобильного кузова.
Несмотря на большие перемены, «Нива» сохранит ряд своих оригинальных черт. В свою очередь рендерные изображения основываются на версии Lync&Co. В данном случае особое внимание уделяется интересному решению по светотехнике и двери багажника её устанавливают. На удобной высоте. Это обеспечивает максимально комфортные условия в отношении выгрузки и погрузки.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30