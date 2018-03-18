На озере Лох-Несс британец запечатлел на камеру пришельца

Сначала он не заметил ничего особенного на снимках и решил отправить материалы своему приятелю, который сразу во время просмотра заметил на них фигуру гуманоида в скафандре. Это зрелище поразило свидетеля события, так как он не заметил возле озера космического корабля и его экипажа. Внеземной гость предпочел остаться невидимым и находился рядом с живым человеком.Исследователи сразу вспомнили события 60-х годов, когда британский ученый из деревни Бург-бай-Сэндс решил сфотографировать свою наследницу. На фото тоже показалась высокая фигура инопланетянина, но во время съемок кроме этой пары никого не было.