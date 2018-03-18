На озере Лох-Несс британец запечатлел на камеру пришельца
Шотландское озеро Лох-Несс прославилось благодаря своему чудовищу, но туристы часто замечали возле него различные аномалии. Сейчас британец запечатлел на камеру пришельца, когда снимал мост через реку.
Сначала он не заметил ничего особенного на снимках и решил отправить материалы своему приятелю, который сразу во время просмотра заметил на них фигуру гуманоида в скафандре. Это зрелище поразило свидетеля события, так как он не заметил возле озера космического корабля и его экипажа. Внеземной гость предпочел остаться невидимым и находился рядом с живым человеком.
Исследователи сразу вспомнили события 60-х годов, когда британский ученый из деревни Бург-бай-Сэндс решил сфотографировать свою наследницу. На фото тоже показалась высокая фигура инопланетянина, но во время съемок кроме этой пары никого не было.
Сначала он не заметил ничего особенного на снимках и решил отправить материалы своему приятелю, который сразу во время просмотра заметил на них фигуру гуманоида в скафандре. Это зрелище поразило свидетеля события, так как он не заметил возле озера космического корабля и его экипажа. Внеземной гость предпочел остаться невидимым и находился рядом с живым человеком.
Исследователи сразу вспомнили события 60-х годов, когда британский ученый из деревни Бург-бай-Сэндс решил сфотографировать свою наследницу. На фото тоже показалась высокая фигура инопланетянина, но во время съемок кроме этой пары никого не было.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00