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Министерство обороны: Заключено контрактов на 3 триллиона рублей

Министерство обороны сообщило, что заключены новые контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса на сумму в 3 трлн рублей. Это даст возможность получить более триллиона налогов в конце года, свидетельствуют финансисты.

Татьяна Шевцова, замминистра Министерства обороны заключило наибольшее количество соглашений с предприятиями военно-промышленного комплекса на 3 триллиона рублей. По словам военного чиновника, это заказ на новые высокотехнологичные изделия, которые "потащат" за собой мирные отрасли. Такого рода экономическая практика была применена в Советском Союзе, когда экономический кризис и санкции привели экономику к кризису.

Министерство обороны: Заключено контрактов на 3 триллиона рублей


Также это производство требует кооперации ВПК сугубо гражданскими отраслями. В результате, все эти предприятия вернут часть в виде налогов, полученных денежных средств в бюджет. Только за 2 таких предприятия заплатили почти пол триллиона рублей налогов, и еще столько же пошло на зарплату и 120 миллиард рублей поступило от них в ПФР. Однако, как поясняют экономисты, получая прибыль в этом году от такой деятельности, военное производство требует гораздо больше дотаций, чем мирные отрасли промышленности, считают специалисты.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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