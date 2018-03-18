Volkswagen Golf R получит мотор на 292 л.с
Volkswagen Golf R получит двигатель на 292 л.с. Его премьера состоится в этом году. Стоимость базовой модели седана на американском авторынке составит $27 000.
Авто будет иметь новую раму, выполненную из прочного сплава стали. Нужно отметить коммуникативную педаль тормоза. Её чувствительность можно будет регулировать. В седане не будет адаптивной подвески. Авто наделили колесной базой с передним приводом. Она использовалась в версиях Subaru WRX STI и Honda Civic Type R. В передней части авто появилась новая радиаторная решётка округлой формы, новый бампер и оформление крыльев. Оптика особо не изменилась. Авто укомплектовано 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, большим спойлером в задней части.
Под капотом расположится 2-литровый мотор с турбонаддувом. Базовая версия имеет МКПП на семь ступеней. В авто имеет место полноприводная система типа Volkswagen 4Motion. Пока отсутствует информация про интерьер авто.
Авто будет иметь новую раму, выполненную из прочного сплава стали. Нужно отметить коммуникативную педаль тормоза. Её чувствительность можно будет регулировать. В седане не будет адаптивной подвески. Авто наделили колесной базой с передним приводом. Она использовалась в версиях Subaru WRX STI и Honda Civic Type R. В передней части авто появилась новая радиаторная решётка округлой формы, новый бампер и оформление крыльев. Оптика особо не изменилась. Авто укомплектовано 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, большим спойлером в задней части.
Под капотом расположится 2-литровый мотор с турбонаддувом. Базовая версия имеет МКПП на семь ступеней. В авто имеет место полноприводная система типа Volkswagen 4Motion. Пока отсутствует информация про интерьер авто.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40