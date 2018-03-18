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Volkswagen Golf R получит мотор на 292 л.с

Volkswagen Golf R получит двигатель на 292 л.с. Его премьера состоится в этом году. Стоимость базовой модели седана на американском авторынке составит $27 000.

Volkswagen Golf R получит мотор на 292 л.с

Авто будет иметь новую раму, выполненную из прочного сплава стали. Нужно отметить коммуникативную педаль тормоза. Её чувствительность можно будет регулировать. В седане не будет адаптивной подвески. Авто наделили колесной базой с передним приводом. Она использовалась в версиях Subaru WRX STI и Honda Civic Type R. В передней части авто появилась новая радиаторная решётка округлой формы, новый бампер и оформление крыльев. Оптика особо не изменилась. Авто укомплектовано 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, большим спойлером в задней части.

Под капотом расположится 2-литровый мотор с турбонаддувом. Базовая версия имеет МКПП на семь ступеней. В авто имеет место полноприводная система типа Volkswagen 4Motion. Пока отсутствует информация про интерьер авто.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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