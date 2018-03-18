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Курс валют на 17.03.2018

Финансисты: Рублю не удастся удержать позиции из-за новых санкций Лондона и других стран

Рубль продолжает свое падение, констатируют финансисты. По их прогнозу, национальная валюта может снизится до уровня в 60 рублей за доллар. Однако этот период может быть не долгим; только до окончания налогового периода.

Со следующей недели рубль будет торговаться на уровне до 60 рублей за 1 доллар, считают финансисты. Это вызвано многими факторами: существенным ростом добычи газа и нефти в США; увеличением поставок в Европу; новыми санкциями со стороны Лондона и остальных стран Запада.

Финансисты: Рублю не удастся удержать позиции из-за новых санкций Лондона и других стран


Другим фактором становится увеличение бюджетного дефицита, одной из причин которого являются нефте- и газодобывающие компании, которые получают субсидии от государства под разным предлогом. В пятницу Минфин сообщил, что в прошедшем году бюджет потерял из-за этого 1 трлн рублей. Одновременно, распроданы акции "Роснефти". Стало известно, что более 70% они принадлежат теперь иностранным инвесторам: китайцам, французам, арабам.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:30
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