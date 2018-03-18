Минфин: За 2017 год Россия от субсидий нефтяникам потеряла из-за пошлин 1 трлн рублей

Данными о потерях госбюджета из-за деятельности нефтяников поделился с журналистами Алексей Сазанов, глава департамента налоговой и таможенной политики ведемства. Субсидиюим выплачивают из-за "необъяснимой коллизии", по словам экспертов, когда экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть. В результате НПЗ, которые получили более 590 млрд рублей; 140 млрд рублей "съели" поставки в Беларусь, (это государство получает нефть по внутренним ценам без пошлины); 295 млрд рублей из-за "борьбы с инфляцией" внутри страны. По словам специалистов отрасли эти убытки возрастут на 100 млрд рублей (из-за дотаций НПЗ). Все эти сведения и налитику собрали и обнародовали эксперты Vygon Consulting.Крупнейшие компании лоббируют свои интересы, стремясь платить как можно меньше налогов. Например, государственная «Роснефть» в лице Игоря Сечин просит у Владимира Путина ввести поправки в законодательство, чтобы сэкономить в своих интересах 145 млрд руб. в год. А ранее сообщалось, что руководитель российского монополиста получает 4 млн рублей в день. Кроме того, стало известно в начале марта, что 36% акций компании принадлежит китайской госкорпорации, 15% выкупили англичане из BP, а 12% акций в прошлом году выкупили шейхи Катара и малоизвестная французская компания Glencor.