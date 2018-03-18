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Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы экстрасенсов»

На странице экс-участницы «Дом-2» Алены Водонаевой появилась публикация, где молодая женщина запечатлена на фоне первого приза популярного шоу «Битва экстрасенсов».

Напомним, что в мае 2017 года Алена стала участницей этого мистического шоу, в частности Водонаева побывала в роли героини испытания «Мистер Икс».

Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы экстрасенсов»

Что означает нынешняя публикация, Алена не объяснила, но ее подписчики предположили, что Водонаева может стать очередной ведущей программы про колдунов и ведьм.

Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы экстрасенсов»

Примечательно, что перед этим Алена Водонаева публиковала совместное фото с Натальей Бантеевой, ведуньей из Санкт-Петербурга и участницей девятого сезона «Битвы экстрасенсов».

Хейтеры в комментариях отметили, что Водонаева стала водить дружбу с шарлатанами и аферистами и сомневаются в серьезности мистического шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:24
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