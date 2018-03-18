Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы экстрасенсов»

Напомним, что в мае 2017 года Алена стала участницей этого мистического шоу, в частности Водонаева побывала в роли героини испытания «Мистер Икс».Что означает нынешняя публикация, Алена не объяснила, но ее подписчики предположили, что Водонаева может стать очередной ведущей программы про колдунов и ведьм.Примечательно, что перед этим Алена Водонаева публиковала совместное фото с Натальей Бантеевой, ведуньей из Санкт-Петербурга и участницей девятого сезона «Битвы экстрасенсов».Хейтеры в комментариях отметили, что Водонаева стала водить дружбу с шарлатанами и аферистами и сомневаются в серьезности мистического шоу.