Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который не вмещает её огромную грудь

Фотосесии в сексуальных купальниках - визитная карточка "Русской Кардашьян", поэтому подобных кадров в её микроблоге всегда хоть отбавляй. Накануне появился у фанатов ещё один повод порадоваться, так как Instagram красотки обогатился ещё одним красочным экземпляром.Анастасия приняла картинную позицию на коленях, позируя фотографу на фоне пляжа. На этот раз россиянка облачилась в слитный купальник тёмного цвета с невообразимым декольте, которое практически полностью открывает пышную грудь. Квитко не могла не подчеркнуть и свою огромную "пятую точку", встав так, что её размеры особенно бросаются в глаза.Публикация легко набрала более сотни тысяч "лайков" всего за несколько часов, количество комментариев достигло полутора тысяч. Поклонники снова облобызали Квитко, написать множество положительных отзывов.