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Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который не вмещает её огромную грудь

Модель из Калининграда Анастасия Квитко продолжает публиковать в Instagram "жаркие" фото, демонстрируя всему миру свои впечатляющие формы.

Фотосесии в сексуальных купальниках - визитная карточка "Русской Кардашьян", поэтому подобных кадров в её микроблоге всегда хоть отбавляй. Накануне появился у фанатов ещё один повод порадоваться, так как Instagram красотки обогатился ещё одним красочным экземпляром.

Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который не вмещает её огромную грудь

Анастасия приняла картинную позицию на коленях, позируя фотографу на фоне пляжа. На этот раз россиянка облачилась в слитный купальник тёмного цвета с невообразимым декольте, которое практически полностью открывает пышную грудь. Квитко не могла не подчеркнуть и свою огромную "пятую точку", встав так, что её размеры особенно бросаются в глаза.

Публикация легко набрала более сотни тысяч "лайков" всего за несколько часов, количество комментариев достигло полутора тысяч. Поклонники снова облобызали Квитко, написать множество положительных отзывов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:47
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