Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии

В описании к публикации девушка написала, что невероятно вдохновляется от изумительного старого Таллина. Этот город прекрасен и она наслаждается каждой секундой в нем, призналась Бузова.Напоминаем, что накануне в столице Эстонии в клубе CatHouse у известной певицы состоялся концерт, которой, к слову, прошел «на ура». Девушка разместила на своей страничке в Инстаграм небольшой видеофрагмент с выступления.Ольга призналась в описании, что осталась под невероятным впечатлением от теплого приема, который ей сделали эстонские фанаты.