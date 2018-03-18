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Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии

В своем микроблоге знаменита ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что очарована столицей Эстонии.

Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии

В описании к публикации девушка написала, что невероятно вдохновляется от изумительного старого Таллина. Этот город прекрасен и она наслаждается каждой секундой в нем, призналась Бузова.

Напоминаем, что накануне в столице Эстонии в клубе CatHouse у известной певицы состоялся концерт, которой, к слову, прошел «на ура». Девушка разместила на своей страничке в Инстаграм небольшой видеофрагмент с выступления.

Ольга призналась в описании, что осталась под невероятным впечатлением от теплого приема, который ей сделали эстонские фанаты.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:24
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