Яна Рудковская призналась, что очень строго воспитывает 5-летнего сына

"Спорт помогает приучить к дисциплине. Ничего другого я для мальчика не вижу. Для девочек тоже, но для них есть и другие занятия", - сказала Рудковская.

Мальчик Саша постоянно чем-то занят, у него практически нет свободного времени. Яна уверена, что такое воспитание обязательно пойдёт на пользу. Она не сомневается, что детей нужно с раннего детства приучать к труду, чтобы у них не хватало времени на всякие глупости.Александр родился в январе 2013 года, а отцом ребёнка является прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, с которым Рудковская живёт в браке уже девять лет. Кроме того, в звёздной семье воспитываются ещё двое мальчиков - 16-летний Андрей и 15-летний Николай.