Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице Центрального Китая

Бусинка диаметром в 3,1 см и весом в 38 гр. обладает рожками, украшенными кольцевыми наконечниками, о чем рассказали ученые Института археологии провинции Хунань. Семь рожков расположены у основания сине-белого украшения, что визуально напоминает глаз стрекозы. Артефакт нашли еще в прошлом году во время массовых археологических изысканий.Бусинка выплавлена из свинцово-бариевой стекловидной массы, что является достаточно редким для Древнего Китая. Впервые подобные бусины появились на территории Египта, Персии, Индии и Месопотамии примерно в 770-476 гг. до н. э. Впоследствии "рогатые" украшения попали в Китай, где применялись для декора одежды и мебели.