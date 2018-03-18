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Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице Центрального Китая

В древней гробнице Центрального Китая археологи отыскали редкую бусину с несколькими рожками, что говорит о высокой степени взаимодействия китайцев и жителей Запада в эпоху Воюющих царств (475-221 гг. до н. э.), информирует агентство Синьхуа.

Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице Центрального Китая


Бусинка диаметром в 3,1 см и весом в 38 гр. обладает рожками, украшенными кольцевыми наконечниками, о чем рассказали ученые Института археологии провинции Хунань. Семь рожков расположены у основания сине-белого украшения, что визуально напоминает глаз стрекозы. Артефакт нашли еще в прошлом году во время массовых археологических изысканий.

Бусинка выплавлена из свинцово-бариевой стекловидной массы, что является достаточно редким для Древнего Китая. Впервые подобные бусины появились на территории Египта, Персии, Индии и Месопотамии примерно в 770-476 гг. до н. э. Впоследствии "рогатые" украшения попали в Китай, где применялись для декора одежды и мебели.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:00
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