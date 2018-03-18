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Ученые: Лекарства для беременных будут тестироваться на искусственных сердцах

Американские биологи Сиракузского университета намерены использовать искусственные сердца для проведения тестов лекарственных препаратов, которые принимают беременные женщины. Данные исследования представлены в журнале Nature Protocols.

Ученые: Лекарства для беременных будут тестироваться на искусственных сердцах


Испытания лекарственных средств для беременных позволят определить, как препараты влияют на сердце плода. Для данных работ применят искусственное сердце, имитирующее модель органа на ранней стадии его формирования. В рамках научных проверок используют стволовые клетки, способные преобразоваться в любые виды тканей человеческого организма.

Биологи на полимерном каркасе выращивали модель сердца эмбриона, снабжая искусственный орган медикаментами, которые принимают беременные женщины. Результаты таких испытаний можно считать достоверными, убеждены исследователи, когда тесты на животных не приносят аналогичных плодов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:50
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