Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего сына

Как известно, артисты долго скрывали свои истинные отношения. Да так, что первая жена Меладзе и не подозревала, что у певца родился и растет на стороне ребенок. Публика терялась в догадках, от кого ребенок у Альбины. Раньше певица иногда появлялась с Костей на обложках журналоd, а в последнее время это стало происходить все реже. А когда общие фотографии появляются в Instagram, подросток стоит, как правило, спиной. Альбина комментирует фото в том плане, что сын не хочет быть публичным человеком и она этот выбор уважает.А сейчас у поклонников семьи артистов появилась счастливая возможность получше рассмотреть лицо повзрослевшего Константина. Семья находится на отдыхе в теплых краях. Недавно Джанабаева выставила снимок, где она в воде и рядом – сын, лицо его, правда, видно не полностью, но все же рассмотреть можно. Так что читатели Альбины поспешили сделать вывод, что парень похож на своего отца – Валерия Меладзе.14-летний Костя увлекается точными науками. А вот младший, 3-летний Лука, пока идет в ногу с отцом – он обожает его песни и напевает их.