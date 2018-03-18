АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего сына

Альбина Джанабаева показала подписчикам лицо своего старшего сына – Константина, отцом которого является Валерий Меладзе.
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего сына


Как известно, артисты долго скрывали свои истинные отношения. Да так, что первая жена Меладзе и не подозревала, что у певца родился и растет на стороне ребенок. Публика терялась в догадках, от кого ребенок у Альбины. Раньше певица иногда появлялась с Костей на обложках журналоd, а в последнее время это стало происходить все реже. А когда общие фотографии появляются в Instagram, подросток стоит, как правило, спиной. Альбина комментирует фото в том плане, что сын не хочет быть публичным человеком и она этот выбор уважает.

А сейчас у поклонников семьи артистов появилась счастливая возможность получше рассмотреть лицо повзрослевшего Константина. Семья находится на отдыхе в теплых краях. Недавно Джанабаева выставила снимок, где она в воде и рядом – сын, лицо его, правда, видно не полностью, но все же рассмотреть можно. Так что читатели Альбины поспешили сделать вывод, что парень похож на своего отца – Валерия Меладзе.

14-летний Костя увлекается точными науками. А вот младший, 3-летний Лука, пока идет в ногу с отцом – он обожает его песни и напевает их.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Поклонникам не понравился новый образ Маргариты
Ученые назвали продукты, вызывающие опасную
Врачи Тюменской области совершили прорыв в
Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который
Психологи назвали способы обретения популярности
Врачи Алтая разработали методику профилактики рака
Ученые: этот продукт способен заменить свойства
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего
Алена Савкина переживает из-за проблем в
Алиана Устиненко внезапно сменила имидж
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и
Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом
Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной
Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин
Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась
Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети
Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии
Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете
Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова
Генетики из России раскрывают тайну появление на
Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева
Прохор Шаляпин записал сына Анны Калашниковой на
Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили
Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают
Аномальный НЛО был замечен в Перу
Яна Рудковская призналась, что очень строго
NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере
Просмотреть все новости