Анастасия Волочкова сделала новую прическу и помолодела

В субботу балерина посетила салон красоты и вышла оттуда с нарощенными волосами. О чем тут же сообщила своим подписчикам, опубликовав снимок в Instagram. Настя подписала его, мол, для вас стараюсь – радую вас своей красотой! К слову, прическу Анастасия планировала сменить уже давно, ведь очень часто ее волосы подвергались критике.Конечный результат фанатов очень впечатлил. «Очень красиво! Лет 10 минус!», «Чудесное преображение», «Ну вот, другое дело» - примерно так расхваливали поклонники преобразившуюся балерину.Некоторые подписчики все равно нашли, за что ее покритиковать.