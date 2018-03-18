Марат Башаров подтвердил, что в «Битве экстрасенсов» не врут

О «Битве экстрасенсов» ходит много слухов о том, что передача – постановочная и способностей у участников – нет. Однако сам ведущий «Битвы» Марат Башаров рассказал, как ему однажды довелось воспользоваться услугами экстрасенса.Несколько лет назад одна из его знакомых переехала в Испанию к своему иностранному жениху, а сына оставила пока жить с бабушкой. После того, как сын достиг 16-летия, мать решила забрать его в Испанию, однако незадолго до переезда она куда-то исчезла.Башаров по просьбе знакомых обратился к Наталье Бантеевой. Экстрасенс быстро увидела по фото пропавшей, что та мертва. А вскоре отыскали и труп исчезнувшей женщины с ножевыми ранами в сердце.Так и сам ведущий поверил в экстрасенсов.