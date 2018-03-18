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Марат Башаров подтвердил, что в «Битве экстрасенсов» не врут

Марат Башаров на собственном примере доказал, что в «Битве экстрасенсов» участвуют подлинные маги, ведьмы и экстрасенсы. По крайней мере, некоторые.
Марат Башаров подтвердил, что в «Битве экстрасенсов» не врут


О «Битве экстрасенсов» ходит много слухов о том, что передача – постановочная и способностей у участников – нет. Однако сам ведущий «Битвы» Марат Башаров рассказал, как ему однажды довелось воспользоваться услугами экстрасенса.

Несколько лет назад одна из его знакомых переехала в Испанию к своему иностранному жениху, а сына оставила пока жить с бабушкой. После того, как сын достиг 16-летия, мать решила забрать его в Испанию, однако незадолго до переезда она куда-то исчезла.

Башаров по просьбе знакомых обратился к Наталье Бантеевой. Экстрасенс быстро увидела по фото пропавшей, что та мертва. А вскоре отыскали и труп исчезнувшей женщины с ножевыми ранами в сердце.

Так и сам ведущий поверил в экстрасенсов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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