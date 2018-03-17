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Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками исполнительной функции

В новом исследовании ученые установили, что дети младшего школьного возраста с ограниченными познавательными способностями чаще проявляют повышенную агрессию.
Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками исполнительной функции


Согласно данным исследования, дети с более низкой исполнительной функцией (мерой познавательных способностей, которые позволяют человеку достигать целей, контролируя поведение) с большей вероятностью проявляют физическую, реляционную и реактивную агрессию в последующие годы жизни.

Исследователи отметили, что повышенная агрессия как у мальчиков, так и у девочек, частично объясняется усилением тенденции к гневу.

Специалисты из Университета Потсдама, расположенного в Германии, изучили взаимосвязь между исполнительной функцией детей и различными типами агрессии, чтобы выяснить, могут ли недостатки исполнительной функции привести к агрессивному поведению в будущем.

«Мы обнаружили, что дефицит исполнительной функции отвечает за проявление более поздней физической и реляционной агрессии, – сказала Елена Рольф, ведущий автор исследования. – Чем больше дефицита проявляли дети в начале исследования, тем выше были показатели их агрессии спустя год и спустя три года».

Кроме того, дефицит исполнительной функции связан с повышенной реактивной агрессией. «Это связано с идеей активной агрессии как хладнокровной, спланированной, – сказала Рольф. –Исполнительная функция позволяет детям вести себя преднамеренно, что характерно для активной агрессии».

Результаты показывают, что учебные программы, которые помогают детям повысить исполнительную функцию и управлять гневом, могут снизить агрессию.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, касаются ли их результаты детей с серьезными проявлениями агрессии.

Исследование опубликовано в журнале «Frontiers in Behavioral Neuroscience» в открытом доступе.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:09
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