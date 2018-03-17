Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками исполнительной функции

Согласно данным исследования, дети с более низкой исполнительной функцией (мерой познавательных способностей, которые позволяют человеку достигать целей, контролируя поведение) с большей вероятностью проявляют физическую, реляционную и реактивную агрессию в последующие годы жизни.Исследователи отметили, что повышенная агрессия как у мальчиков, так и у девочек, частично объясняется усилением тенденции к гневу.Специалисты из Университета Потсдама, расположенного в Германии, изучили взаимосвязь между исполнительной функцией детей и различными типами агрессии, чтобы выяснить, могут ли недостатки исполнительной функции привести к агрессивному поведению в будущем.«Мы обнаружили, что дефицит исполнительной функции отвечает за проявление более поздней физической и реляционной агрессии, – сказала Елена Рольф, ведущий автор исследования. – Чем больше дефицита проявляли дети в начале исследования, тем выше были показатели их агрессии спустя год и спустя три года».Кроме того, дефицит исполнительной функции связан с повышенной реактивной агрессией. «Это связано с идеей активной агрессии как хладнокровной, спланированной, – сказала Рольф. –Исполнительная функция позволяет детям вести себя преднамеренно, что характерно для активной агрессии».Результаты показывают, что учебные программы, которые помогают детям повысить исполнительную функцию и управлять гневом, могут снизить агрессию.Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, касаются ли их результаты детей с серьезными проявлениями агрессии.Исследование опубликовано в журнале «Frontiers in Behavioral Neuroscience» в открытом доступе.