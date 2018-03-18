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Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете Proxima b потерпели неудачу

Астрофизики объяснили, что все попытки найти жизнь на самой ближней суперземле Proxima b потерпели неудачу. Ученые рассказали, какие причины препятствуют зарождению жизни на этой потенциально обитаемой планете, расположенной в системе Альфа Центавра.

Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете Proxima b потерпели неудачу


Раннее исследования показали возможность наличия водных масс в жидком состоянии на поверхности Proxima b, что дало ученым классифицировать планету, как потенциально обитаемую. Однако последние результаты показали, что она намного холоднее, чем считалось раннее, так что жизнь на ней исключена.

Более того, в прошлом году астрономы зафиксировали мощнейшую вспышку на звезде Проксима Центавра, вокруг которой вращается Proxima b. Потоки плазмы окутали планету, буквально поджарив ее поверхность. Исследования показали, что подобные вспышки происходили и раньше, что также является доказательством невозможности существования жизни на этом двойнике Земли, расположенном от нас всего в 4 световых годах.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:15
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