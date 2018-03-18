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Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили ученые в Африке

Одни из самых древнейших следов ДНК Homo sapiens, он же «человек разумный», найдены в Африке группой ученых. Исследования проходили в пещере «Грот голубей», расположенной в северо-восточной части Марокко. Время происхождения находки равняется 15000 лет.

Данный временной период, определен по следам древнего ДНК, анализ которого проводили археологи и генетики, совместно работавшие в ходе исследований африканской пещеры, расположенной рядом с местной деревней Тафоралт.

Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили ученые в Африке


На основании найденных следов ДНК, ученые планируют более детальное изучение такого вида, как Homo sapiens. Данные научные работы помогут исследователям разобраться в истоках природы «человека разумного». Коллектив исследователей был представлен британскими, африканскими и немецкими специалистами.

Учеными ранее уже обнаруживались следы существования древнего человека, но для нынешнего открытия определено самое значимое место в истории, на основании того, что появилась возможность исследовать ДНК, которым почти 15 000 лет. Территория Марокко уже отмечена нахождением останков «человека разумного». Ученые делают прогноз на время их происхождения - не менее 300 000 лет. Данные факты указывают на то, что представители современных людей появились значительно раньше, чем считалось ранее.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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