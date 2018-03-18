Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили ученые в Африке

Данный временной период, определен по следам древнего ДНК, анализ которого проводили археологи и генетики, совместно работавшие в ходе исследований африканской пещеры, расположенной рядом с местной деревней Тафоралт.На основании найденных следов ДНК, ученые планируют более детальное изучение такого вида, как Homo sapiens. Данные научные работы помогут исследователям разобраться в истоках природы «человека разумного». Коллектив исследователей был представлен британскими, африканскими и немецкими специалистами.Учеными ранее уже обнаруживались следы существования древнего человека, но для нынешнего открытия определено самое значимое место в истории, на основании того, что появилась возможность исследовать ДНК, которым почти 15 000 лет. Территория Марокко уже отмечена нахождением останков «человека разумного». Ученые делают прогноз на время их происхождения - не менее 300 000 лет. Данные факты указывают на то, что представители современных людей появились значительно раньше, чем считалось ранее.