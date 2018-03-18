Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили ученые в Африке
Одни из самых древнейших следов ДНК Homo sapiens, он же «человек разумный», найдены в Африке группой ученых. Исследования проходили в пещере «Грот голубей», расположенной в северо-восточной части Марокко. Время происхождения находки равняется 15000 лет.
Данный временной период, определен по следам древнего ДНК, анализ которого проводили археологи и генетики, совместно работавшие в ходе исследований африканской пещеры, расположенной рядом с местной деревней Тафоралт.
На основании найденных следов ДНК, ученые планируют более детальное изучение такого вида, как Homo sapiens. Данные научные работы помогут исследователям разобраться в истоках природы «человека разумного». Коллектив исследователей был представлен британскими, африканскими и немецкими специалистами.
Учеными ранее уже обнаруживались следы существования древнего человека, но для нынешнего открытия определено самое значимое место в истории, на основании того, что появилась возможность исследовать ДНК, которым почти 15 000 лет. Территория Марокко уже отмечена нахождением останков «человека разумного». Ученые делают прогноз на время их происхождения - не менее 300 000 лет. Данные факты указывают на то, что представители современных людей появились значительно раньше, чем считалось ранее.
Данный временной период, определен по следам древнего ДНК, анализ которого проводили археологи и генетики, совместно работавшие в ходе исследований африканской пещеры, расположенной рядом с местной деревней Тафоралт.
На основании найденных следов ДНК, ученые планируют более детальное изучение такого вида, как Homo sapiens. Данные научные работы помогут исследователям разобраться в истоках природы «человека разумного». Коллектив исследователей был представлен британскими, африканскими и немецкими специалистами.
Учеными ранее уже обнаруживались следы существования древнего человека, но для нынешнего открытия определено самое значимое место в истории, на основании того, что появилась возможность исследовать ДНК, которым почти 15 000 лет. Территория Марокко уже отмечена нахождением останков «человека разумного». Ученые делают прогноз на время их происхождения - не менее 300 000 лет. Данные факты указывают на то, что представители современных людей появились значительно раньше, чем считалось ранее.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30