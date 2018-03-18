Uber собирается запатентовать беспилотное такси общающееся с пешеходами

Главная особенность такого такси – это очень яркая подсветка, находящаяся по всему периметру автомобиля. Она необходима для того, чтобы пешеходы смогли понимать, что перед ними автомобиль, управляемый не человеком, а роботом.Разработчикам рассказали, что на лобовом стекле автомобиля будет находиться проекция водителя, которая будет указывать пешеходам, как им лучше передвигаться, чтобы избежать опасных ситуаций. Специалисты рассказали, что над многими задачами еще нужно много работать, но они уверенны, что в скором времени им удастся создать универсальный язык между беспилотным такси и пешеходами. Есть большая вероятность, что в скором времени такой транспорт войдет в ПДД многих стран.