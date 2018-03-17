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Ольга Бузова показала фанатам, как проходили съемки клипа на песню «Wi-Fi»

С того момента, как Ольга Бузова анонсировала начало съемок клипа на песню «Wi-Fi» с известным всему миру «самым красивым преступником» Джереми Миксом, многие поклонники просили показать им бекстейдж.

Теледива услышала своих фанатов и опубликовала на своем YouTube-канале 3-минутное видео рабочего процесса. Также его часть она разместила и в профиле Instagram.

Ольга Бузова показала фанатам, как проходили съемки клипа на песню «Wi-Fi»

В подписи под постом девушка указала, что бекстейдж имеет много всего интересного и того, что не вошло в клип.

В самом видео Оля рассказала, что несмотря на многочасовые съемки совсем не устала и могла продолжать работать в таком режиме еще очень долго.

«Каждая минута съемок — это чистый кайф», - призналась Бузова и у фанатов нет причин ей не верить.

Напомним, что клип на песню «Wi-Fi» вызвал повышенное внимание у публики, поскольку меньше чем за месяц его просмотрели более 10 миллионов раз.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:28
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