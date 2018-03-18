Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды

В 17 веке по приказанию патриарха Иоакима были вырыты пруды, но после осушения болот ручей остался жить и до сих пор продолжает нести свои воды. Нас интересуют события 20-х годов, когда в столице появилась банда, владевшая гипнозом. Писатель в романе упомянул о немногих трюках, которыми владели тогда эстрадные артисты, но среди них были лица, желающие проявить свои таланты на криминальной почве. Они могли ограбить женщин или показать мошенничество с купюрами, но наша история началась в 1934 году, когда в этом месте люди заметили странных личностей. Один из них был толстяком, надевшим на себя костюм интеллигента со старой шляпой - котелком, а также постоянно крутящий в руке трость, а его спутник отличался высоким ростом и худобой. Он важно шагал по парку в косоворотке с кавказским поясом кавалериста, на котором висело несколько предметов, а также добавил к наряду пиджак и серую кепку. Граждане Биндер и Орлеанский посетили мебельный магазин и решили купить у продавца платяные шкафы. Он пояснил, что вещи, стоимостью 179 рублей, выдаются только по предварительным записям, чтобы несознательные элементы не создавали возле этих мест очередей.После такого сообщения первый герой истории стал сильно возмущаться и угрожать сотруднику Моссоветом, а его напарник решил предложить человеку взятку. Затем все участники инцидента прошли в подсобное помещение, а дальше покупатели отдали своей жертве по 40 рублей и вышли отсюда вместе с направлением в кассу. Однако бдительные сотрудники милиции задержали работника, честно признавшегося, что у него в кармане лежали деньги, полученные после покраски и упаковки товара, но из них нужно было выделить сумму для заведующего и помощников. Однако вместо купюр у гражданина Студеницера лежали этикетки от портвейна, после чего всех участников события решили на всякий случай допросить в отделении. Авантюристы тоже были арестованы, но пошли пешком в сопровождении сотрудника органов из-за нехватки места в машине. Однако никто из трех людей не прибыл в учреждение. Они просто пропали без вести и поиски не дали положительных результатов. Только через несколько дней удалось поймать милиционера, сошедшего с ума. Его сняли с поезда, едущего во Владивосток, но человек сидел с поджатыми конечностями и не реагировал на внешние раздражители. История получила огласку в прессе и стала эпизодом в шедевре Булгакова, а сама банда была поймана в его бывшем доме, когда поселилась в квартире под номером 13.Старожилы заметили, что животные не любят подходить близко к прудам, а лебеди никогда не остаются ночевать в этом месте. Архивы следствия сохранили документы, о которых никто не знает. Мальчик в возрасте 10 лет решил поспорить с друзьями, что переплывет водоем вечером, но внезапно он стал сильно кричать на середине пути и сразу ушел под воду. Испуганные дети рассказали о происшествии родителям, только тело жертвы не было найдено. Раньше на Малой Никитской улице стоял особняк фабриканта Бакакина, ставший потом собственностью Берии. Ночами сюда приезжает призрачная машина, которая вызывает ужас у невольных свидетелей события. Затем она останавливается возле дверей, и незримый шофер открывает двери своем пассажиру, говорящему ему несколько слов, после чего уезжает в иной мир.Теперь посетим знаменитую Ротонду, которая давно смущала архитекторов. Обычный подъезд не имеет квартир на нижних этажах, но внешний вид загадочной лестницы, уходящей в никуда, явно указывает на некие ритуалы. Никто не знает точной даты строительства дома, которым потом владел Савва Яковлев. Никто даже не подозревал, что внутри его находится такое чудо с куполом храма и колоннами. Также необычно решение советских властей, оставивших сооружение без перестройки, а также в нем был огромный железный люк, разрушившийся со временем. Там были замечены каверны с пентаграммами и штольни, залитые бетоном. Шахту могли закрыть, чтобы любопытные жители не попали в другое измерение, хотя некоторые смельчаки часто слышали незримые голоса за спиной, находясь в этом уголке города. На карте соединение всех ротонд образовывает пентаграмму, где Петропавловская крепость защищает сакральные артефакты.Лестница этого дома стала центром силы, так что недаром в нем жил граф Андрей Зубов. Тогда масоны собирались на свои советы в подвалах и стены были расписаны их символикой, которая сейчас не сохранилась. Невероятная акустика позволяет гостям слышать свой шепот, но многие эксперты заметили, что необычная конструкция способна преобразовать пространство. Если подниматься по ней с закрытыми глазами, нельзя достичь конца, а левая сторона, ведущая в тупик, показывает тень призрачной последней колонны. Строители не захотели продолжать свою работу, заметив открывшийся портал, но она может действительно забрать человека в другие измерения.Сатана приходит сюда в полночь, о чем красноречиво говорят документы 19 века. Девушка попросила его наказать мужчину, не ответившего ей взаимностью, после чего его нашли мертвым в постели. Студент, пожелавший иметь большой капитал, остался здесь ночевать, но больше его никто не видел. Желания, написанные на стенах Ротонды, обязательно исполнятся, но из-за массовой порчи исторического наследия, власти выделили для таких нужд отдельный стенд.