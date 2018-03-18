АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды

Москвичи прекрасно знают, что вся нечистая сила в древности обитала на Козьих болотах и пробиралась в город вместе с ручьем Черторый, а жители Петербурга стараются не заходить в Дом Ротонды на Гороховой улице из-за его аномалии. Сегодня читатели узнают о булгаковских прототипах на Патриарших прудах и их тайнах, а также побывают на лестнице Сатаны, считающейся порталом в четвертое измерение.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


В 17 веке по приказанию патриарха Иоакима были вырыты пруды, но после осушения болот ручей остался жить и до сих пор продолжает нести свои воды. Нас интересуют события 20-х годов, когда в столице появилась банда, владевшая гипнозом. Писатель в романе упомянул о немногих трюках, которыми владели тогда эстрадные артисты, но среди них были лица, желающие проявить свои таланты на криминальной почве. Они могли ограбить женщин или показать мошенничество с купюрами, но наша история началась в 1934 году, когда в этом месте люди заметили странных личностей. Один из них был толстяком, надевшим на себя костюм интеллигента со старой шляпой - котелком, а также постоянно крутящий в руке трость, а его спутник отличался высоким ростом и худобой. Он важно шагал по парку в косоворотке с кавказским поясом кавалериста, на котором висело несколько предметов, а также добавил к наряду пиджак и серую кепку. Граждане Биндер и Орлеанский посетили мебельный магазин и решили купить у продавца платяные шкафы. Он пояснил, что вещи, стоимостью 179 рублей, выдаются только по предварительным записям, чтобы несознательные элементы не создавали возле этих мест очередей.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


После такого сообщения первый герой истории стал сильно возмущаться и угрожать сотруднику Моссоветом, а его напарник решил предложить человеку взятку. Затем все участники инцидента прошли в подсобное помещение, а дальше покупатели отдали своей жертве по 40 рублей и вышли отсюда вместе с направлением в кассу. Однако бдительные сотрудники милиции задержали работника, честно признавшегося, что у него в кармане лежали деньги, полученные после покраски и упаковки товара, но из них нужно было выделить сумму для заведующего и помощников. Однако вместо купюр у гражданина Студеницера лежали этикетки от портвейна, после чего всех участников события решили на всякий случай допросить в отделении. Авантюристы тоже были арестованы, но пошли пешком в сопровождении сотрудника органов из-за нехватки места в машине. Однако никто из трех людей не прибыл в учреждение. Они просто пропали без вести и поиски не дали положительных результатов. Только через несколько дней удалось поймать милиционера, сошедшего с ума. Его сняли с поезда, едущего во Владивосток, но человек сидел с поджатыми конечностями и не реагировал на внешние раздражители. История получила огласку в прессе и стала эпизодом в шедевре Булгакова, а сама банда была поймана в его бывшем доме, когда поселилась в квартире под номером 13.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


Старожилы заметили, что животные не любят подходить близко к прудам, а лебеди никогда не остаются ночевать в этом месте. Архивы следствия сохранили документы, о которых никто не знает. Мальчик в возрасте 10 лет решил поспорить с друзьями, что переплывет водоем вечером, но внезапно он стал сильно кричать на середине пути и сразу ушел под воду. Испуганные дети рассказали о происшествии родителям, только тело жертвы не было найдено. Раньше на Малой Никитской улице стоял особняк фабриканта Бакакина, ставший потом собственностью Берии. Ночами сюда приезжает призрачная машина, которая вызывает ужас у невольных свидетелей события. Затем она останавливается возле дверей, и незримый шофер открывает двери своем пассажиру, говорящему ему несколько слов, после чего уезжает в иной мир.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


Теперь посетим знаменитую Ротонду, которая давно смущала архитекторов. Обычный подъезд не имеет квартир на нижних этажах, но внешний вид загадочной лестницы, уходящей в никуда, явно указывает на некие ритуалы. Никто не знает точной даты строительства дома, которым потом владел Савва Яковлев. Никто даже не подозревал, что внутри его находится такое чудо с куполом храма и колоннами. Также необычно решение советских властей, оставивших сооружение без перестройки, а также в нем был огромный железный люк, разрушившийся со временем. Там были замечены каверны с пентаграммами и штольни, залитые бетоном. Шахту могли закрыть, чтобы любопытные жители не попали в другое измерение, хотя некоторые смельчаки часто слышали незримые голоса за спиной, находясь в этом уголке города. На карте соединение всех ротонд образовывает пентаграмму, где Петропавловская крепость защищает сакральные артефакты.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


Лестница этого дома стала центром силы, так что недаром в нем жил граф Андрей Зубов. Тогда масоны собирались на свои советы в подвалах и стены были расписаны их символикой, которая сейчас не сохранилась. Невероятная акустика позволяет гостям слышать свой шепот, но многие эксперты заметили, что необычная конструкция способна преобразовать пространство. Если подниматься по ней с закрытыми глазами, нельзя достичь конца, а левая сторона, ведущая в тупик, показывает тень призрачной последней колонны. Строители не захотели продолжать свою работу, заметив открывшийся портал, но она может действительно забрать человека в другие измерения.

Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды


Сатана приходит сюда в полночь, о чем красноречиво говорят документы 19 века. Девушка попросила его наказать мужчину, не ответившего ей взаимностью, после чего его нашли мертвым в постели. Студент, пожелавший иметь большой капитал, остался здесь ночевать, но больше его никто не видел. Желания, написанные на стенах Ротонды, обязательно исполнятся, но из-за массовой порчи исторического наследия, власти выделили для таких нужд отдельный стенд.
dzen / Общество / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Поклонникам не понравился новый образ Маргариты
Ученые назвали продукты, вызывающие опасную
Врачи Тюменской области совершили прорыв в
Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который
Психологи назвали способы обретения популярности
Врачи Алтая разработали методику профилактики рака
Ученые: этот продукт способен заменить свойства
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего
Алена Савкина переживает из-за проблем в
Алиана Устиненко внезапно сменила имидж
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и
Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом
Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной
Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин
Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась
Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети
Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии
Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете
Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова
Генетики из России раскрывают тайну появление на
Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева
Прохор Шаляпин записал сына Анны Калашниковой на
Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили
Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают
Аномальный НЛО был замечен в Перу
Яна Рудковская призналась, что очень строго
NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере
Просмотреть все новости