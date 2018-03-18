К 2020 году все автомобили Ford получат модем связи 4G/LTE

Специалисты американского автомобильного бренда утверждают, то данная опция позволит водителям своевременно получать программное обеспечение для компьютерных систем автомобиля, подключаться к Интернету без использования смартфона, а также круглосуточно иметь доступ к информации о ситуации на дорогах.Помимо 4G-связи было анонсировано выпуск технологии под названием Co-Pilot360, которую должны интегрировать в кроссоверы, пассажирский транспорт и внедорожники. Данная опция позволит повысить уровень безопасности пассажиров при движении автомобиля. Таким образом, система будет помогать водителю путем контроля «слепых» зон, включения экстренного торможения при необходимости, слежения за полосой движения и переключения камер заднего вида и света оптики.