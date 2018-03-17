В триллере о Петербурге главную роль сыграет звезда «Пиратов Карибского моря»

26-летняя британская актриса Кая Роуз Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Грозовой перевал» и «Молокососы») известна российским зрителям, прежде всего, своей работой в саге «Пираты Карибского моря». В пятой части, которая называется «Мертвецы не рассказывают сказки», английская актриса сыграла Карину, девушку-астронома.Теперь Кая Скоделарио будет задействована в работе над лентой, повествующей об ужасных событиях в городе на Неве. Сюжет фильма «Девятая» перенесёт зрителя в позапрошлое столетие, когда город Петра был взбудоражен серией жестоких убийств. Кинолента, которую снимает режиссёр Николай Хомерики («Ледокол» и «Селфи»), расскажет о том, как начальник петербургского сыска (актёр Евгений Цыганов) обращается за помощью к ясновидящей, проживающей в Англии. Роль «британской Ванги» как раз и доверена звезде пятой части «Пиратов Карибского моря». В процессе напряжённого расследования главным героям киноленты предстоит противостоять потустороннему злу.Бюджет фильма, предположительно, окажется в пределах полумиллиарда российских рублей. Съемки киноленты планируют завершить в текущем году, прокат стартует в 2019-м.