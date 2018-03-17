АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

В триллере о Петербурге главную роль сыграет звезда «Пиратов Карибского моря»

Актриса из Великобритании Кая Скоделарио, известная по съёмкам в киносаге «Пираты Карибского моря», снимется в фильме о Петербурге. Кая исполнит роль английской ясновидящей, помогающей городской полиции раскрыть череду загадочных убийств юных жительниц Санкт-Петербурга.

В триллере о Петербурге главную роль сыграет звезда «Пиратов Карибского моря»


26-летняя британская актриса Кая Роуз Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Грозовой перевал» и «Молокососы») известна российским зрителям, прежде всего, своей работой в саге «Пираты Карибского моря». В пятой части, которая называется «Мертвецы не рассказывают сказки», английская актриса сыграла Карину, девушку-астронома.

Теперь Кая Скоделарио будет задействована в работе над лентой, повествующей об ужасных событиях в городе на Неве. Сюжет фильма «Девятая» перенесёт зрителя в позапрошлое столетие, когда город Петра был взбудоражен серией жестоких убийств. Кинолента, которую снимает режиссёр Николай Хомерики («Ледокол» и «Селфи»), расскажет о том, как начальник петербургского сыска (актёр Евгений Цыганов) обращается за помощью к ясновидящей, проживающей в Англии. Роль «британской Ванги» как раз и доверена звезде пятой части «Пиратов Карибского моря». В процессе напряжённого расследования главным героям киноленты предстоит противостоять потустороннему злу.

Бюджет фильма, предположительно, окажется в пределах полумиллиарда российских рублей. Съемки киноленты планируют завершить в текущем году, прокат стартует в 2019-м.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских
На TENAA появился смартфон ZTE V0920
В триллере о Петербурге главную роль сыграет
Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic
Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя
США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для
Наталья Ветлицкая набросилась на Армена
Электрический кроссовер Audi e-tron оценили
Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками
Сергей Трофимов считает, что он плохой отец
Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес
Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»
Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых
В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты
В сети обсуждают суровый челябинский электрокар
У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын
Aston Martin хочет запатентовать новое название
Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную
За последний месяц цены на автомобили в России
Ольга Бузова показала фанатам, как проходили
Александра Гобозова разыскивают за неуплату
Ученые создали безопасную краску для волос из
Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и
Найдены два россиянина, которых служба
Взрослые любители видеоигр не попадают под
Ученые рассказали о проблемах, которые вызывает
В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга
Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны
Песня Ольги Бузовой «Wi-Fi» получила успех в
В Чехии майнеры вырастили урожай криптопомидоров
Просмотреть все новости