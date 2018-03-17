Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic

Особенностью авто является система типа Jaguar InControl Touch Pro. В рамках тест-драйва, проведенного западными специалистами, было установлено, что модель имеют качественную шумоизоляцию. Расход бензина на трассе составляет 8,9 л. на 100 километров. У авто под капотом разместится мотор на 340 л.с. Не исключается выпуск в будущем гибридной модели Jaguar F-type. Изменения в новом транспортном средстве коснулись технических характеристик, а также оформления салона. Стандартная вариация авто будет иметь сидения с подогревом, сенсорный восьмидюймовый дисплей, сидения с автоматическим восстановлением наклона и подогревом, а также массу прочих инноваций.Стоимость базовой модели Jaguar F-type на американском рынке составит около 69 000 долларов. Пока нет данных касательно появления версии в Российской Федерации.