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Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic

Новый Jaguar F-type приобретёт отделку R-Dynamic с 20-дюймовыми колесными дисками и черным корпусом.

Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic


Особенностью авто является система типа Jaguar InControl Touch Pro. В рамках тест-драйва, проведенного западными специалистами, было установлено, что модель имеют качественную шумоизоляцию. Расход бензина на трассе составляет 8,9 л. на 100 километров. У авто под капотом разместится мотор на 340 л.с. Не исключается выпуск в будущем гибридной модели Jaguar F-type. Изменения в новом транспортном средстве коснулись технических характеристик, а также оформления салона. Стандартная вариация авто будет иметь сидения с подогревом, сенсорный восьмидюймовый дисплей, сидения с автоматическим восстановлением наклона и подогревом, а также массу прочих инноваций.

Стоимость базовой модели Jaguar F-type на американском рынке составит около 69 000 долларов. Пока нет данных касательно появления версии в Российской Федерации.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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