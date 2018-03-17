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Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя автомобилями

По факту ДТП, случившемуся во Владимирской области, началось административное расследование. Известно, что участниками дорожного происшествия стали три автомобиля. Вследствие происшествия пострадали члены известной музыкальной группы «Пикник».

Об этом стало известно, 16 марта, в пятницу. Ирина Гавриченко, руководитель пресс-службы УМВД рассказала, что тому, кто стал нарушителем, предстоит выплатить до 25 000 рублей штрафа. «Кроме того, будет проводиться расследование, чтобы точно установить степень тяжести повреждений людей», - добавила Гринченко. Данное производство предусматривает штраф в размере 25 тыс. рублей либо лишение виноватого права управлять транспортом на два года.
Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя автомобилями

По предварительным данным известно, что водитель на Хонде выехал на встречную полосу, а где и произошло столкновение с грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии пострадало семь человек, в число которых входили участники группы «Пикник». Известно, что группа ехала в микроавтобусе на концерт в Рязани.
Происшествия
Добавил: Oleneva Вчера, 23:00
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