Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя автомобилями

Об этом стало известно, 16 марта, в пятницу. Ирина Гавриченко, руководитель пресс-службы УМВД рассказала, что тому, кто стал нарушителем, предстоит выплатить до 25 000 рублей штрафа. «Кроме того, будет проводиться расследование, чтобы точно установить степень тяжести повреждений людей», - добавила Гринченко. Данное производство предусматривает штраф в размере 25 тыс. рублей либо лишение виноватого права управлять транспортом на два года.По предварительным данным известно, что водитель на Хонде выехал на встречную полосу, а где и произошло столкновение с грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии пострадало семь человек, в число которых входили участники группы «Пикник». Известно, что группа ехала в микроавтобусе на концерт в Рязани.