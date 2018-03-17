Электрический кроссовер Audi e-tron оценили дешевле гибридного Q7

В Германии за электрокроссовер Audi e-tron придется заплатить 80 тысяч евро (5,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что расценки на дизель-электрическую версию кроссовера Audi Q7 e-tron стартуют от 82 тысяч евро. Audi e-tron дебютирует в Брюсселе уже этим летом. Кроссовер поставят на конвейер во второй половине этого года. В следующем году ожидают выход купеобразной версии Audi e-tron Sportback.Пока отсутствует информация касательно силовых характеристик электрической версии SUV. Его наделят полным приводом. При этом будет быстро заряжать аккумуляторы. Audi накануне начала реализаций проведет массовые испытания версии на трассе Нюрбургринг. Там задействуют 250 прототипов. Электрокроссоверы станут тестировать в условиях экстремальных температур.