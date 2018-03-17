Обнаженные участницы «Дома-2» Валерия Голд и Настя Балинская устроили потасовку

Валерия Голд и Анастасия Балинская устроили драку во время обсуждения поведения друг друга. Балинская обвинила свою оппонентку, что та несправедливо назвала ее «лошадью» и «быдлом», хотя она не оскорбляла Настю. Вот только девушка припомнила, что не раз слышала за один день обидные слова.Затем, чтобы доказать свою правоту, Настя бросила в соперницу пакет из под сока. Лера ответила броском банки с джемом. Далее полетели фрукты. В конечном итоге, закончилось все тем, что участницы вцепились друг другу в волосы.Пикантности ситуации прибавило то, что во время склоки маленькое темное платье Валерии превратилось в футболку, явив зрителю ее нижнее белье. Ну а Настя с самого начала вступала в схватку будучи в одной рубашке, надетой на купальник.Зрители телепроекта «Дом-2» тут же оценили произошедшую драку. К слову, симпатии большинства достались стороне Валерии Голд. По их словам, Анастасия Балинская на самом деле не может похвастаться культурными манерами, и зачастую замечается за неподобающими высказываниями и поступками.Однако некоторые все же подчеркнули, что бросаться фруктами не лучшая стратегия выяснения отношений.