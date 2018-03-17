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В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты новостей

Разработчики социальной сети «Вконтакте» рассказали о нововведении в приложении Kate Mobile. Стало известно, что доступ к ленте новостей с 15 марта стал закрытым.

Ранее программой Kate Mobile пользовались многие люди, из-за того, что она обладала всеми функциями официальной версии социально сети, но с недавнего времени все изменилось. С 15 марта пользователи лишились возможности смотреть ленту новостей.

В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты новостей


Разработчики рассказали, что такое решение связано с тем, что программа запустила рекламу, где есть запрещенные продукты. Именно этот фактор повлиял на уменьшение прибыли, которые Дмитрий Моисеев и Федор Власов получали на протяжении шести лет.

Kate Mobile – получило звание одного из самых популярных приложений, им пользовались больше миллиона человек за месяц и поэтому разработчики получали прибыль в размере ста тысяч рублей в день. Но с недавнего времени стало известно, что «ВКонтакте» прекратило показ рекламы. Многие пользователи возмущены тем, что теперь не смогут просматривать ленту новостей в своем любимом приложении, так как для многих это занятие уже вошло в привычку.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:15
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