В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты новостей

Ранее программой Kate Mobile пользовались многие люди, из-за того, что она обладала всеми функциями официальной версии социально сети, но с недавнего времени все изменилось. С 15 марта пользователи лишились возможности смотреть ленту новостей.Разработчики рассказали, что такое решение связано с тем, что программа запустила рекламу, где есть запрещенные продукты. Именно этот фактор повлиял на уменьшение прибыли, которые Дмитрий Моисеев и Федор Власов получали на протяжении шести лет.Kate Mobile – получило звание одного из самых популярных приложений, им пользовались больше миллиона человек за месяц и поэтому разработчики получали прибыль в размере ста тысяч рублей в день. Но с недавнего времени стало известно, что «ВКонтакте» прекратило показ рекламы. Многие пользователи возмущены тем, что теперь не смогут просматривать ленту новостей в своем любимом приложении, так как для многих это занятие уже вошло в привычку.