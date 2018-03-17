Одна из участниц «Холостяка» назвала Егора Крида козлом

Певец был задет таким отношением девушке к себе и в результате ни одна из них так и не получила заветную розу. Крид же в итоге заявил, что проект нужно закрыть.В блоге Амелии Фоминой появился скриншот видео с надписью «Закрывай проект», а также девушка порекомендовала зрителям запастись бутылочкой перед просмотром нового выпуска «Холостяка».Певец Егор Крид тоже поделился анонсом эфира и спросил у них, можно ли назвать козлом мужчину, который привез 17 девушек в Барселону.Поклонники Крида поддержали его и отметили, что новые потенциальные невесты слишком многое себе позволяют.