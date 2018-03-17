Aston Martin хочет запатентовать новое название Varekai

Новое название Varekai неплохо вписывается в наименование британской компании, где уже имеются суперкары Vanquish, Vantage и Valkyrie. Эксперты не исключают, что производители могут дать новое название электрокару возрождённой марки Lagonda, концепт которого был представлен в Женеве.Представленный шоу-кар Lagonda Vision демонстрирует то, каким может быть будущий седан бренда. Машина отличается новой компоновкой салона и наличием автопилота, а в дизайне присутствуют нотки классической модели Lagonda 70-х годов. Технические подробности концепта британские производители не сообщали.Также есть предположение, что название Varekai может получить будущий кроссовер Aston Martin, который был представлен три года назад.