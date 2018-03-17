Пользователи не верят рассказам Евгении Феофилактовой о доходах от бутика
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова решила поспорить со своими подписчиками по воду возможного дохода от бутика.
Недавно молодая женщина заявила о своем статусе невесты, но когда ей порекомендовали сменить его на статус «жена», Женя ответила, что не хочет больше замуж.
В ответ фолловеры поинтересовались, на какие деньги она намерена жить дальше, когда фотосеты исчерпают себя. Феофилактова заявила, что у нее есть бутик, который приносит прибыль.
Пользователи не поверили в прибыльность такого дела и ответили, что подобный вид дохода приносит лишь «головную боль», а не достаток.
Хейтеры отмечают, что Феофилактовой нужно поскорее выйти замуж, но сомневаются, что ей поступало подобное предложение.
Недавно молодая женщина заявила о своем статусе невесты, но когда ей порекомендовали сменить его на статус «жена», Женя ответила, что не хочет больше замуж.
В ответ фолловеры поинтересовались, на какие деньги она намерена жить дальше, когда фотосеты исчерпают себя. Феофилактова заявила, что у нее есть бутик, который приносит прибыль.
Пользователи не поверили в прибыльность такого дела и ответили, что подобный вид дохода приносит лишь «головную боль», а не достаток.
Хейтеры отмечают, что Феофилактовой нужно поскорее выйти замуж, но сомневаются, что ей поступало подобное предложение.