Пользователи не верят рассказам Евгении Феофилактовой о доходах от бутика

Недавно молодая женщина заявила о своем статусе невесты, но когда ей порекомендовали сменить его на статус «жена», Женя ответила, что не хочет больше замуж.В ответ фолловеры поинтересовались, на какие деньги она намерена жить дальше, когда фотосеты исчерпают себя. Феофилактова заявила, что у нее есть бутик, который приносит прибыль.Пользователи не поверили в прибыльность такого дела и ответили, что подобный вид дохода приносит лишь «головную боль», а не достаток.Хейтеры отмечают, что Феофилактовой нужно поскорее выйти замуж, но сомневаются, что ей поступало подобное предложение.