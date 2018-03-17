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Ученые создали безопасную краску для волос из графена

Специалисты из США провели эксперимент, в результате которого удалось превратить графен в краску для волос. Уже известно, что такая краска будет абсолютно безопасной для здоровья и будет защищать человека от разрядов статики.

Физик и автор исследования Цзясин Хуан из университета в Эванстоне (США) рассказал, что графен будет придавать волосам угольно-черный цвет. Зачастую, когда ученые пытались приспособить графен для разных задач, его цвет мешал процессу, либо был бесполезен, но для нового исследования – угольно-черный цвет стал преимуществом.

Ученые создали безопасную краску для волос из графена


«Для создания безопасной краски для волос подойдет любой, даже низкокачественный и дефектный графен», - добавил Цзясин Хуан. Хуан и его команда заметили, что пластинки графена напоминают чешуйки, которые покрывают волосы. Именно это натолкнуло их на мысль, что можно создать раствор для окрашивания волос. Такая краска не будет быстро смываться и одновременно оставит волосы естественными и гибкими.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 20:15
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