Ученые создали безопасную краску для волос из графена

Физик и автор исследования Цзясин Хуан из университета в Эванстоне (США) рассказал, что графен будет придавать волосам угольно-черный цвет. Зачастую, когда ученые пытались приспособить графен для разных задач, его цвет мешал процессу, либо был бесполезен, но для нового исследования – угольно-черный цвет стал преимуществом.«Для создания безопасной краски для волос подойдет любой, даже низкокачественный и дефектный графен», - добавил Цзясин Хуан. Хуан и его команда заметили, что пластинки графена напоминают чешуйки, которые покрывают волосы. Именно это натолкнуло их на мысль, что можно создать раствор для окрашивания волос. Такая краска не будет быстро смываться и одновременно оставит волосы естественными и гибкими.