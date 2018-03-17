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Взрослые любители видеоигр не попадают под влияние присутствующей в них жестокости

Давно обсуждаются последствия от влияния компьютерных игр, сопровождаемых насилием, на подсознание человека. На этот раз, ученые Гамбурга опубликовали результаты еще одного исследования, результаты которого указали на то, что фанаты игр среди взрослого контингента, не подвержены приобретению от этого более агрессивного поведения. Как следует из публикаций Университетской больницы Гамбург-Эппендорф, где специалисты изучали эту проблему, есть уточнения, что под подробный анализ не попали дети и подростки, что не может пока относиться к результатам по влиянию на их поведение подобных игр.

Приняли участие в эксперименте 90 взрослых, которыми два месяца активно принималось участие в жесткой игровой компьютерной баталии. За данным занятием они просиживали, в среднем, 33 часа. Уточняется, что одну группу погрузили на два месяца за игру «Grand Theft Auto», по ходу участия в которой вознаграждается активное агрессивное поведение.
Взрослые любители видеоигр не попадают под влияние присутствующей в них жестокости


Такое же время, другая группа посвятила себя игре в Sims. Пользователи данной видеоигры создают образы виртуальных персонажей, которым самостоятельно настраивается личность и внешний вид, с последующим сопровождением их в условиях своей социальной сети. Третью группу не задействовали к участию ни в одной компьютерной игре.

Поведение геймеров контролировалось как до, так и после видеоигры. Ученые определяли состояние подопечных, заставляя выполнять различные тесты. В опросах заключалась проверка эмоционального состояния и уровня подсознательной агрессии. Рассматривалось и социальное поведение, обращалось внимание на эмпатию (способность к сопереживанию).

Все результаты показали, что наполненные жестокостью компьютерные игры не повлияли на агрессивность в поведении игроков. Есть объяснения специалиста отделения психиатрии и психотерапии Зимоны Кюн (Simone Kühn), относительно того, что с точки зрения науки, влияние насилия в видеоиграх на поведение игроков не доказано. Следующим этапом будет изучение воздействия подобных игр на подростков и детей.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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