Взрослые любители видеоигр не попадают под влияние присутствующей в них жестокости

Приняли участие в эксперименте 90 взрослых, которыми два месяца активно принималось участие в жесткой игровой компьютерной баталии. За данным занятием они просиживали, в среднем, 33 часа. Уточняется, что одну группу погрузили на два месяца за игру «Grand Theft Auto», по ходу участия в которой вознаграждается активное агрессивное поведение.Такое же время, другая группа посвятила себя игре в Sims. Пользователи данной видеоигры создают образы виртуальных персонажей, которым самостоятельно настраивается личность и внешний вид, с последующим сопровождением их в условиях своей социальной сети. Третью группу не задействовали к участию ни в одной компьютерной игре.Поведение геймеров контролировалось как до, так и после видеоигры. Ученые определяли состояние подопечных, заставляя выполнять различные тесты. В опросах заключалась проверка эмоционального состояния и уровня подсознательной агрессии. Рассматривалось и социальное поведение, обращалось внимание на эмпатию (способность к сопереживанию).Все результаты показали, что наполненные жестокостью компьютерные игры не повлияли на агрессивность в поведении игроков. Есть объяснения специалиста отделения психиатрии и психотерапии Зимоны Кюн (Simone Kühn), относительно того, что с точки зрения науки, влияние насилия в видеоиграх на поведение игроков не доказано. Следующим этапом будет изучение воздействия подобных игр на подростков и детей.