В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга

Внезапная смерть настигла 37-летнего хакера в Канзасе. В настоящее время причины, вызвавшие смерть, не оглашаются.В свое время хакер получил известность после того, как сдал властям американского военного Брэдли Мэннинга. Тот передавал в WikiLeaks материалы, не подлежащие огласке, в число которых входило и видео расстрела граждан с вертолета армии США в Ираке. После разоблачения Адрианом Ламо военного арестовали и суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. История имела интересное продолжение: Мэннинг в заключении сменил пол и стал Челси Мэннинг, которая теперь собирается побороться за кресло сенатора Мэриленда. В прошлом году даму помиловал прежний президент США Барак Обама.Сам же хакер рассказывал, что его вынудили выдать Мэннинга и он сожалеет о своем поступке.