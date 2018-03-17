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В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга

В США внезапно скончался хакер Адриан Ламо, который в свое время выдал властям страны Брэдли Мэннинга.

В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга


Внезапная смерть настигла 37-летнего хакера в Канзасе. В настоящее время причины, вызвавшие смерть, не оглашаются.

В свое время хакер получил известность после того, как сдал властям американского военного Брэдли Мэннинга. Тот передавал в WikiLeaks материалы, не подлежащие огласке, в число которых входило и видео расстрела граждан с вертолета армии США в Ираке. После разоблачения Адрианом Ламо военного арестовали и суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. История имела интересное продолжение: Мэннинг в заключении сменил пол и стал Челси Мэннинг, которая теперь собирается побороться за кресло сенатора Мэриленда. В прошлом году даму помиловал прежний президент США Барак Обама.

Сам же хакер рассказывал, что его вынудили выдать Мэннинга и он сожалеет о своем поступке.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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