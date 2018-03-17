У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член семьи

Фотографиями забавной собачонки декоративной породы семейство уже успело поделиться на страницах социальных сетей, в частности, Instagram. Продюсер заметил, что наиболее ярко искра родства вспыхнула между Лизи и дочерью Валерии Анной Шульгиной. «Женщины» сразу между собой поладили, Анна проводит с Лизи больше всего времени, чем с остальными живыми в доме.Анна Шульгина уже сводила «подругу» в салон красоты (собачий), теперь уж точно будет не стыдно людям и остальным собакам в глаза смотреть.Пригожин, в сою очередь, восхищается умными глазами Лизи, но это не помешало ему подсмотреть, как Анна купает Лизу в ванной. Продюсер с радостью опубликовал кадр с водными процедурами на своем аккаунте в Инстаграм. Подписал фото так: «Пенная ванна перед сном, новый член нашей семьи Лизи. Анна Шульгина ухаживает за ней каждый день. Взгляд такой умный».