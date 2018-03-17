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У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член семьи

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обзавелись новым членом семьи. Он – хвостатый и шерстяной. Отзывается на кличку Лизи.

У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член семьи


Фотографиями забавной собачонки декоративной породы семейство уже успело поделиться на страницах социальных сетей, в частности, Instagram. Продюсер заметил, что наиболее ярко искра родства вспыхнула между Лизи и дочерью Валерии Анной Шульгиной. «Женщины» сразу между собой поладили, Анна проводит с Лизи больше всего времени, чем с остальными живыми в доме.

Анна Шульгина уже сводила «подругу» в салон красоты (собачий), теперь уж точно будет не стыдно людям и остальным собакам в глаза смотреть.

Пригожин, в сою очередь, восхищается умными глазами Лизи, но это не помешало ему подсмотреть, как Анна купает Лизу в ванной. Продюсер с радостью опубликовал кадр с водными процедурами на своем аккаунте в Инстаграм. Подписал фото так: «Пенная ванна перед сном, новый член нашей семьи Лизи. Анна Шульгина ухаживает за ней каждый день. Взгляд такой умный».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 18:45
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