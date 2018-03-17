У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член семьи
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обзавелись новым членом семьи. Он – хвостатый и шерстяной. Отзывается на кличку Лизи.
Фотографиями забавной собачонки декоративной породы семейство уже успело поделиться на страницах социальных сетей, в частности, Instagram. Продюсер заметил, что наиболее ярко искра родства вспыхнула между Лизи и дочерью Валерии Анной Шульгиной. «Женщины» сразу между собой поладили, Анна проводит с Лизи больше всего времени, чем с остальными живыми в доме.
Анна Шульгина уже сводила «подругу» в салон красоты (собачий), теперь уж точно будет не стыдно людям и остальным собакам в глаза смотреть.
Пригожин, в сою очередь, восхищается умными глазами Лизи, но это не помешало ему подсмотреть, как Анна купает Лизу в ванной. Продюсер с радостью опубликовал кадр с водными процедурами на своем аккаунте в Инстаграм. Подписал фото так: «Пенная ванна перед сном, новый член нашей семьи Лизи. Анна Шульгина ухаживает за ней каждый день. Взгляд такой умный».
Фотографиями забавной собачонки декоративной породы семейство уже успело поделиться на страницах социальных сетей, в частности, Instagram. Продюсер заметил, что наиболее ярко искра родства вспыхнула между Лизи и дочерью Валерии Анной Шульгиной. «Женщины» сразу между собой поладили, Анна проводит с Лизи больше всего времени, чем с остальными живыми в доме.
Анна Шульгина уже сводила «подругу» в салон красоты (собачий), теперь уж точно будет не стыдно людям и остальным собакам в глаза смотреть.
Пригожин, в сою очередь, восхищается умными глазами Лизи, но это не помешало ему подсмотреть, как Анна купает Лизу в ванной. Продюсер с радостью опубликовал кадр с водными процедурами на своем аккаунте в Инстаграм. Подписал фото так: «Пенная ванна перед сном, новый член нашей семьи Лизи. Анна Шульгина ухаживает за ней каждый день. Взгляд такой умный».