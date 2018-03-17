Ксения Бородина потроллила своих советчиков безмозглым Страшилой

Бородина опубликовала на своей странице страницу из книги «Волшебник страны Оз», где Дороти спрашивает у Страшилы, как можно разговаривать если нет мозгов.Поклонники Ксении согласились со своим кумиром и отметили, что в ленте часто встречаются подписчики, которые любят высказать свое мнение.Фолловеры пишут в комментариях, что очень такие пользователи Сети, «головой больше ничего не умеют, только есть и говорить».Хейтеры не были согласны с Ксенией Бородиной и ее фанатами, так как считают ведущую телестройки публичным человеком, который должен быть готов и к иному мнению, отличному от собственного.