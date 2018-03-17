Невеста Криштиану Роналду поразила Instagram стройной фигурой

Беременность и роды действуют на фигуру каждой женщины всегда не самым лучшим образом, вот и Родригес не смогла избежать этой участи. Но сейчас она уже восстановила прежнюю форму и может снова хвастаться стройной фигурой.Находясь на отдыхе, Джиорджина не отказала себе в удовольствии продемонстрировать потрясающую форму в купальнике. Снимок появился в Instagram девушки и сразу собрал огромное количество "лайков" и комментариев.Кстати, Роналду собирается официально зарегистрировать отношения с Родригес уже летом текущего года, после чемпионата России по футболу, который пройдёт в России. Фанаты ожидают, что свадьба будет впечатляющей.Стоит напомнить, что у нападающего мадридского "Реала" есть ещё трое детей: семилетний сын Криштиану-младший и годовалые двойняшки Ева и Мэтью, которые родились все от суррогатной матери.