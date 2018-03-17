Porsche поделилась видеороликом о своем могучем 911 GT2 RS
Компания Porsche на своём канале в YouTube опубликовала видеоролик на котором запечатлёна флагманская модель 911 GT2 RS. Автомобиль Porsche 911 GT2 RS запечатлели на фоне австрийских Альп.
На опубликованном видеоролике можно проследить основные этапы испытаний могучего автомобиля Porsche 911 GT2 RS. Также на видеозаписи пилот Ларс Керн комментирует процесс поездки.
Если внимательно посмотреть видеоролик, то можно рассмотреть некоторые технические особенности автомобиля. В частности, машина получила стальной экран, оказывающий дополнительную защиту переднему спойлеру. К тому же поклонники бренда смогут по достоинству оценить внешний вид выпускных труб, дизайн которых разработчики позаимствовали у гоночной версии Porsche 935.
На опубликованном видеоролике можно проследить основные этапы испытаний могучего автомобиля Porsche 911 GT2 RS. Также на видеозаписи пилот Ларс Керн комментирует процесс поездки.
Если внимательно посмотреть видеоролик, то можно рассмотреть некоторые технические особенности автомобиля. В частности, машина получила стальной экран, оказывающий дополнительную защиту переднему спойлеру. К тому же поклонники бренда смогут по достоинству оценить внешний вид выпускных труб, дизайн которых разработчики позаимствовали у гоночной версии Porsche 935.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30