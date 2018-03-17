Porsche поделилась видеороликом о своем могучем 911 GT2 RS

На опубликованном видеоролике можно проследить основные этапы испытаний могучего автомобиля Porsche 911 GT2 RS. Также на видеозаписи пилот Ларс Керн комментирует процесс поездки.Если внимательно посмотреть видеоролик, то можно рассмотреть некоторые технические особенности автомобиля. В частности, машина получила стальной экран, оказывающий дополнительную защиту переднему спойлеру. К тому же поклонники бренда смогут по достоинству оценить внешний вид выпускных труб, дизайн которых разработчики позаимствовали у гоночной версии Porsche 935.