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Amazon потратит на съемки сериала по мотивам «Властелина Колец» 500 млн. долларов

Стало известно, что компания Amazon собирается вложить в проект создания сериала вселенной «Властелина Колец» еще 250 млн. долларов. Таким образом, эти деньги пойдут на рекламную кампанию.

Amazon потратит на съемки сериала по мотивам «Властелина Колец» 500 млн. долларов


Ранее Amazon уже вложила 250 млн. на получение авторских прав. В общей сложности еще не созданный сериал уже обошелся компании в 500 млн. долларов. В издании Reuters сообщают о том, что данная сумма в три раза превышает ту, которую Amazon выделила для создания проекта «Человек в высоком замке».

Если предыдущий проект принес Amazon Prime 1,15 млн. подписчиков, то от нового сериала компания ждет еще больше прибыли.

В свое время трилогия Питера Джексона принесла 2,5 миллиарда долларов, а трилогия «Хоббит» ушла вперед по сборам на 500 миллионов долларов.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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