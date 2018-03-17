Amazon потратит на съемки сериала по мотивам «Властелина Колец» 500 млн. долларов

Ранее Amazon уже вложила 250 млн. на получение авторских прав. В общей сложности еще не созданный сериал уже обошелся компании в 500 млн. долларов. В издании Reuters сообщают о том, что данная сумма в три раза превышает ту, которую Amazon выделила для создания проекта «Человек в высоком замке».Если предыдущий проект принес Amazon Prime 1,15 млн. подписчиков, то от нового сериала компания ждет еще больше прибыли.В свое время трилогия Питера Джексона принесла 2,5 миллиарда долларов, а трилогия «Хоббит» ушла вперед по сборам на 500 миллионов долларов.