Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева расчетливая и продажная девушка

«Когда Сашка ушел от нее, не заметно было, чтоб особенно переживала. Зато из-за шубы слезы и полились - ясно, что продажная», - высказываются фанаты телестройки.

По мнению многих, Катя расчетливая и продажная участница, согласившаяся строить с Сашей отношения лишь потому, что тот обещал ей шубу. А когда в итоге ее получила, то унизила мужчину, послушав коллектив.Стоит отметить, что на данный момент Зиновьева находится на Острове любви, она заявила о неприязни к Гобозову и «лайтовых» отношениях с Алексеем Безусом.