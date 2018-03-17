Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева расчетливая и продажная девушка
В последнее время зрителям телепроекта «Дом-2» все меньше симпатизирует Екатерина Зиновьева. Поначалу им было искренне жаль девушку, которая влюбилась в Александра Гобозова и была им же предана, однако сейчас сочувствия она не вызывает.
По мнению многих, Катя расчетливая и продажная участница, согласившаяся строить с Сашей отношения лишь потому, что тот обещал ей шубу. А когда в итоге ее получила, то унизила мужчину, послушав коллектив.
Стоит отметить, что на данный момент Зиновьева находится на Острове любви, она заявила о неприязни к Гобозову и «лайтовых» отношениях с Алексеем Безусом.
По мнению многих, Катя расчетливая и продажная участница, согласившаяся строить с Сашей отношения лишь потому, что тот обещал ей шубу. А когда в итоге ее получила, то унизила мужчину, послушав коллектив.
«Когда Сашка ушел от нее, не заметно было, чтоб особенно переживала. Зато из-за шубы слезы и полились - ясно, что продажная», - высказываются фанаты телестройки.
Стоит отметить, что на данный момент Зиновьева находится на Острове любви, она заявила о неприязни к Гобозову и «лайтовых» отношениях с Алексеем Безусом.