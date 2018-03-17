АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева расчетливая и продажная девушка

В последнее время зрителям телепроекта «Дом-2» все меньше симпатизирует Екатерина Зиновьева. Поначалу им было искренне жаль девушку, которая влюбилась в Александра Гобозова и была им же предана, однако сейчас сочувствия она не вызывает.

Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева расчетливая и продажная девушка

По мнению многих, Катя расчетливая и продажная участница, согласившаяся строить с Сашей отношения лишь потому, что тот обещал ей шубу. А когда в итоге ее получила, то унизила мужчину, послушав коллектив.

«Когда Сашка ушел от нее, не заметно было, чтоб особенно переживала. Зато из-за шубы слезы и полились - ясно, что продажная», - высказываются фанаты телестройки.

Стоит отметить, что на данный момент Зиновьева находится на Острове любви, она заявила о неприязни к Гобозову и «лайтовых» отношениях с Алексеем Безусом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали
Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар»,
Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class
Зрители считают, что участникам «Дома-2»
Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив
Для борьбы с лишним весом Елена Летучая
Представлен мини-компьютер ViewSonic NMP660
Представлен смартфон Leagoo Power 5 с батареей на
Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева
Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два
Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова
Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии
Робот-космонавт Федор появится на выставке в
В Португалии представили конфету за 7728 евро
Вирус, добывающий криптовалюту, обнаружен на
В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл
Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой
Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на
Марина Тристановна принялась эпатировать публику
Ученые: Младенцы способны к логическим
Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии
Volkswagen показал переднюю часть нового
Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил
Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель
Юлия Ковальчук объяснила свое участие в
Nissan запустит в серию электрический кроссовер
Саша Шева получила отказ от Андрея Денисова на
Американцы намерены возродить кроссовер Lincoln
Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею
Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной
Просмотреть все новости